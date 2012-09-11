Bomba uzmanları: Patlamaya yere düşen top mermileri neden oldu

Afyonkarahisar'da 25 askerin şehit olduğu mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın ayrıntıları netleşiyor. Bölgede incelemelerde bulunan bomba uzmanlarının hazırladığı ilk rapora göre, sabotaj bulgusuna rastlanmadı, facia ihmalden kaynaklandı. Normalde bir arada bulunmaması gereken el bombaları ile top mermilerinin birlikte istiflendiği tespit edildi. El bombalarında fünyeler, top mermilerinde ise tapaların takılı olmaması gerektiği halde sevkiyat esnasında takılıydı. Patlamaya 105 mm'ik top mermisinin sert zemine düşmesi sebep oldu. Aparatları takılı diğer top mermileri ile el bombaları da patlamanın şiddetini artırdı.

Zaman Gazetesi'nden Bayram Kaya'nın haberine göre, mühimmat deposunda Makina Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) yapımı MK-2, Alman yapımı BM 26 ve BM 41 ile Amerikan yapımı MOT 44'ten oluşan yaklaşık 120 bin adet el bombası bulunuyordu. 100 bin civarında el bombası, ilk patlamanın şiddetiyle infilak etti. Patlamamış 5 bin el bombası çevredeki aramalar sonucunda bulundu. 15 bin el bombasının ise toprak altında kaldığı tahmin ediliyor. Patlamadan etkilenmeyen 67 top mermisi de topraktan çıkarıldı. Rapordaki bir diğer tespit, olayda 500 kilogramlık bir mühimmatın infilak ettiği yönünde. Ankara Kumrular ve Gaziantep'teki saldırılarda sadece 5 kilogramlık patlayıcıların kullanıldığına dikkat çekiliyor.



Sabotaj yok, ihmal var



Emniyet ve jandarma bomba uzman ekipleri, olayın hemen ardından bölgeye gitmişti. Patlamanın olduğu cephaneliği inceleyen ve araziye saçılan mühimmatın toplanmasında görev yapan uzman ekip, tespitlerin yer aldığı ön raporunu tamamladı. Raporda, terör saldırısı ya da sabotaj bulgusuna rastlanmadığı, ancak bariz şekilde ihmalin olduğu vurgulandı. Depodaki mühimmatın el bombaları ve havan topu mermilerinden oluştuğu belirtildi. Normalde, bu iki ayrı cins mühimmatın bir arada bulunmaması gerektiği aktarıldı. Ayrıca, mühimmat sevkiyatlarında, el bombalarında fünyelerinin, havan mermilerinde ise tapalarının takılı olmaması gerektiği halde burada takılı olduğu tespit edildi.



Askerler ve yakınları araştırıldı



Patlamanın hemen ardından sabotaj ihmali üzerinde de durulmuştu. Bu çerçevede özel bir ekip oluşturuldu. Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Daire Başkanlığı uzmanlarından oluşan ekip, askerî birlikte ve depoda görevli tüm personeli, detaylı olarak araştırdı. Er, erbaş ve subayların Genel Bilgi Taraması'nı (GBT) yaptı. Yapılan incelemelerde görevli askerler ve yakınlarının PKK ya da farklı marjinal gruplarla herhangi bir bağlantısı tespit edilmedi. Ayrıca bölgede patlama öncesi ve sonrası cep ve ankesörlü telefon kayıtları da tek tek incelendi. Bu süre zarfından şüpheli herhangi bir görüşme belirlenemedi.

Güvenlik birimleri, patlayıcıların kayıtlarının bulunduğu envanter dokümanlarını da en ince ayrıntısına kadar inceledi. Susurluk'tan Afyonkarahisar'a nakli yapılan tüm mühimmatın kayıtlarda bulunduğu belirlendi. Bu arada, bomba imha uzmanlarının bölgedeki çalışmaları tamamladığı, her ihtimale karşı belli sayıda uzmanın bölgede bekletildiği kaydediliyor.

Raporda, patlayan el bombalarının özellikleri de sıralandı. Alman yapımı BM 26 ve BM 41 model el bombalarının içerisinde 80 ile 160 gram arasında plastik patlayıcı bulunuyor. Bu patlayıcıların içerisinde ayrıca kompozit karışımı maddeler yer aldığı için ani patlamalarda birbirini tetiklediği ifade edildi. Patlama neticesinde bombaların bulunduğu depoda ilk etapta 4 tonluk kuvvet basıncı, 3 bin derecelik de sıcaklık basıncı oluştuğu belirtildi. Sıcaklık basıncı nedeniyle şehit olan askerlerin bütün bedenlerinin yandığı da raporda yer aldı.