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Yaşam

Bomba tehditçisi futbolcu çıktı

Türk Hava Yolları(THY)’nın İstanbul-Tiflis seferini yapması planlanan uçakta Gürcistanlı futbolcu kolundaki saati göstererek 'Bomba var' diye bağırınca kısa süreli panik yaşandı

26 Nisan 2014 23:35

Türk Hava Yolları(THY)’nın İstanbul-Tiflis seferini yapması planlanan uçakta Gürcistan uyruklu 16 yaşındaki I. B. kolundaki saati göstererek, "Bomba var" diye bağırınca polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınana kişi Gürcistan’ın ümit milli takım oyuncusu çıktı.

THY’e ait TC-JUF kuyruk tescilli Airbus A 320 tipi uçak yolcu alımı tamamlandıktan sonra saat 13.10’daki kalkış için son hazırlıklara başladı. Bu sırada uçakta bulunan Gürcistan’ın gelecek vaat eden futbolcuları arasında yer alan ümit milli takım oyuncusu I. B. kolundaki saati göstererek "Bomba var" diye bağırmaya başladı. Bu sırada uçağın kabin görevlileri durumu ilk önce uçağın kaptan pilotuna daha sonra da polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine kuleyle irtibata geçen pilot, THY uçağını güvenli bir alana götürdü. Bomba ihbarı nedeniyle uçağa özel harekat polisi ekipleri yönlendirildi.  Uçağa giren polis tarafından gözaltına alınan I.B. ifadesi alınmak üzere Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayın ardından uçakta bulunan 120 yolcu ise Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ne alınarak THY’ye ait başka bir uçakla saat 16.45’de Tiflis’e gönderildi.

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