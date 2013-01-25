Bomba şeklindeki saat başına iş açtı

Karikatürist Erdil Yaşaroğlu’nun Çin’den satın aldığı bomba şeklindeki masa saati başına iş açtı.

Yaşaroğlu, oyuncak dinamitlerden oluşan saatle Çin gümrüğünden geçmeye çalışınca polis tarafından gözaltına alındı.

Karikatürist, başına iş açan saatin fotoğrafını Twitter’da paylaşırken yaşadığı olayı, “Yarım saat sorgulandıktan sonra bıraktılar ama saate el koydular.

Çok haklılardı ama saat de pek güzeldi. Kurduğun saate 10 saniye kala geri saymaya başlıyor. Doğru kabloyu çekmezsen, patlama sesiyle uyanıyorsun” diye anlattı.