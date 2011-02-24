-BOMBA İMHA MERKEZİNDE PATLAMA: 5 ÖLÜ MADRİD (A.A) - 24.02.2011 - İspanya'nın başkenti Madrid'in Hoyo de Manzares ilçesindeki askeri bir mayın ve bomba imha merkezinde meydana gelen patlamada 5 asker öldü, 3 asker de yaralandı. İspanya Savunma Bakanı Carme Chacon, patlama sırasında ölen ve yaralananların, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı bir görevle kısa bir zaman içinde Lübnan'a gitmelerinin öngörüldüğünü söyledi. "Lübnan'da hayat kurtarmak için öldüler" diyen Chacon, Deniz ve Kara Kuvvetleri'ne bağlı toplam 16 askerin katıldığı ve 5 askerin ölümüyle sonuçlanan bugünkü talimin, BM'nin Lübnan'da mayınlı bölgelerin temizliği operasyonuyla bağlantılı bir çalışma olduğunu kaydetti. Chacon'un, İspanya Silahlı Kuvvetleri'nde son yıllarda ölümle sonuçlanan en büyük olaydan dolayı AB Savunma Bakanları toplantısına katılmayacağı belirtildi. İspanya Kralı Juan Carlos, Başbakan Jose Luis Rodriguez Zapatero ve Savunma Bakanı Chacon, ölen askerlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu. Patlamanın nedeniyle ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.