'Bomba ihbarının Amerika'dan yapıldığı ortaya çıktı'

T24 - Özel Yetkili Savcı Mustafa Bilgili, Başkent’i ayağa kaldıran bomba yüklü kamyon soruşturması hakkında verdiği takipsizlik kararında, mail’in “66.230.230. 230” IP numaralı bilgisayardan gönderildiğini açıkladı. Bu karardaki IP numarası, mail’in California’nın Placentia kentindeki E.Palm Dr. Caddesi’ne bağlanan Holt Dr. Sokağı’nda yer alan “Altavista Golf Club”ın etrafına sıralanmış villalardan birinden yollandığını tespit etti.





Ankara’yı ayağa kaldıran “bomba ihbarının”, elektronik bir oyuncu tarafından yön saptırması yapılmadıysa, ABD California’daki bir golf kulübünün yakınında yer alan villalardan birinden yollandığı ortaya çıktı. Bütün bu bilgiler, ihbarda bulunan vemehmetali06168@hotmail.com elektronik posta adresini kullanan kişinin, mesajını yolladığı “66.230.230.230” IP numaralı bilgisayarın nerede bulunduğunun sorgulanması sonucu belirlendi.





Yön şaşırtmak istedi



Bilgisayar uzmanları, ilk olarak soruşturma savcısının kararına yansıyan IP numarası bloğunu veren şirketin Amerika’da olduğunu tespit etti. Bu elektronik postayı yollayan kişinin de “çok iyi bir hacker değilse” ABD’nin California Eyaleti’nin Placentia kentindeki E.PalmDr. Caddesi’ne bağlanan Holt Dr. Sokağı’nda yer alan “Altavista Golf Club”ın etrafına sıralanmış villardan birinde oturduğunu açıkladı. Bilgisayar uzmanları bu kişinin aslında bu adreste bulunmasına karşın, elektronik postasını yollarken “aynalı yön şaşırtma sistemi” adı verilen bir yöntemkullandığını da belirledi. Elektronik postayı yollayan kişi yön saptırmak içinmesajını önce Türk Silahlı Kuvvetleri’nden general düzeyinde bir irtibat subayının da yer aldığı, NATO’nun dönüşüm projesinin uygulandığı üssün de bulunduğu Florida Eyaleti’nin Tampa kentinden yollanmış gibi gösterdi.



Bununla yetinmedi, bir başka yön saptırması daha yaptı ve postasını Kansas üzerinden dolaştırıp, Washington’a, oradan New York’a, ardından da Londra’ya ulaştırdı. Buradan da Ankara’ya gelmesini sağladı. Bilgisayar uzmanları, postayı yollayan kişinin VPN (Virtual Private Network) olarak isimlendirilen sanal özel hat üzerinden bir başka adreste bulunmasına rağmen, sanki bu işlemleri yapmış gibi kendisini gösterebileceğine de dikkat çekti. Haberturk gazetesi, bütün bu bilgilere soruşturmayı yürüten savcının “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verdiği belgedeki bir numaradan ulaştı.





Savcının evrakına girdi



Arınç’a suikast soruşturması nedeniyle Seferberlik Bölge Dairesi’nde de arama yaptıran Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili ‘kamyon’ soruşturmasını tamamlayarak ‘takipsizlik’ kararı verirken, kararının girişinde şu ifadeyi kullandı: “Ankara Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü’ne 10.03.2010 tarih ve 15:57:17 saat aralığında 66.230.230.230 IP numarasıyla gönderilen elektronik postada...” Bilgisayar uzmanları da Türkiye’yi ayağa kaldıran bu IP adresini taradı ve California’daki adrese ulaştı.





İşte o mesaj



Savcı Bilgili kararında bombaların TSK’ya ait olduğunu ve “seri numarası” verilmek üzere Ankara’ya getirildiğine ilişkin görev yazısının da bulunduğunu belirtti ve soruşturmaya takipsizlik kararı verdiğini duyurdu. Savcı Bilgili kararına, gelen ihbar e-postasını da koydu. Gönderilen elektronik postada aynen şu ifadeler yer alıyor:



“Ankara Seferberlik Tetkik Kurulu ve kozmik odada yapılan aramalardan sonra seferberlik üyeleri telaşa düştü. Ankara Seferberlik Tetkik Kurulu kullanmış olduğu sivil personelden bütün kirli silahları birer birer toplayarak Ankara’ya getiriyor. Bu silahlar arasında keleşler, uziler ve G- 3’ler var. Belki de Türkiye tarihinin en kanlı olaylarını bu silahla çözeceksiniz. Bu kamyonu kullanan Mehmet Çelik de seferberliğin sivil elemanı. Az önce Afyon’dan yola çıkan Ankara’ya gelecek olan 06-BJ-9915 plakalı MAN kamyona uzun namlulu silahları olan şahıslar nezaret ediyor.





Mutlaka kontrol edin



Polis uygulamasından kurtulmak için araca subay kimliği taşıyan silahlı bir kişi bindirildi. Kontrollerde subay kimliğini gösterecek. Kolayca yol uygulamalarından kurtulacaklar. Bu aracı mutlaka kontrol edin. Ama dikkatli olmalısınız. Çünkü silahlara nezaret eden uzun namlulu silah taşıyan kişi gerekirse çatışmaya girmeye de hazır olacak. Sevkıyatın ilk durağı Ankara. Silahlar burada elden geçirildikten sonra namlular temizlenecek. Seri numaraları değiştirilecek. Doğu ve Güneydoğu’ya dağıtılacak ve Nevruz’da ortalık kana bulanacak. Bu kez Muş Bulanık’taki olay bütün bölgeye yayılacak. Yapılacak eylemler aynı zamanda kozmik aramanın da cevabı olacak. Dosya bir daha açılmamak üzere tamamen kapanacak. Sayın kolluk kuvvetleri bu kamyonu durdurun ve mutlaka kontrol edin. İçindeki silahlar birçok faili meçhul olayı çözmenizi de sağlayacak. Seferberliğin bu kanlı oyununun önüne geçilmez ise sorumluluk omuzlarınızda...”







