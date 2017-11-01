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Bomba ihbarı yapılan uçağın kalkışına izin verilmedi 

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA Havalimanı'ndan Frankfurt seferini yapmaya hazırlanan yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı

01 Kasım 2017 17:12

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA Havalimanı\'ndan Frankfurt seferini yapmaya hazırlanan yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Son anda kalkışına izin verilmeyen uçakta yapılan aramada, patlayıcı madde bulunmadı. İhbarı, sorun çıkardığı için uçaktan indirilen felçli yolcunun yapıp yapmadığının araştırıldığı belirtildi.
Olay, bugün saat 03.00 sıralarında, Adana Havalimanı\'nda meydana geldi. Adana\'dan Frankfurt\'a gitmek isteyen felçli bir yolcu, tek kişilik bileti olmasına rağmen, yatarak seyahat etmek istedi. Uçuş görevlileriyle tartışan ve ismi açıklanmayan yolcu, daha sonra uçaktan indirildi.
Bu olayın hemen ardından uçak havalanmak üzereyken, 155 Polis İmdat Hattı\'na aynı uçakta bomba olduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine havalimanında görevli polis ekipleri, piste yönelen uçağın kalkmasına izin vermedi. Uçak, bomba çukuruna götürülürken, yolcular da valizleriyle kısa sürede tahliye edildi. Yolcular, bekleme salonundayken, uçakta yapılan aramada herhangi bir patlayıcı madde bulunmadı. Polis, hattın kayıtlarını inceleyerek, ihbarda bulunan kişinin belirlenmesi için çalışma başlattı.
Öte yandan uçaktan indirilen felçli yolcunun da olayla ilgisi olup, olmadığının tespit edilmeye çalışıldığı belirtildi.

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