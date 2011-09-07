Bomba ihbarı uçağı İstanbul’a indirtti

T24

Pakistan Hava Yolları’na ait İslamabad-Manchester seferini yapan içinde 378 yolcunun bulunduğu AP-BHV kuyruk tescilli Boeing 777-300 ER tipi yolcu uçağının pilotları, Sofya hava sahası üzerindeyken, bomba ihbarı nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı kulesiyle görüşerek iniş izni istedi. Uçaklardaki yolcular sağlıklı şekilde tahliye edilirken, İstanbul Atataürk Havalimanı'ndaki bomba arama çalışmaları sürüyor.



İlk bomba ihbarı, İslamabad - Manchester seferini yapan ve içinde 378 yolcunun bulunduğu AP-BHV kuyruk tescilli Boeing 777-300 ER tipi yolcu uçağına yapıldı.



Uçak, Sofya hava sahası üzerindeyken ihbar nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı kulesiyle görüşerek saat 17.00 sıralarında iniş yaptı. Güvenli bölgeye çekilen uçaktaki yolcular tahliye edilirken, güvenlik güçleri ve polis köpekleri bomba araması yapmaya başladı.





Malezya'da ikinci bomba ihbarı



Bu gelişmeden yaklaşık 1 saat sonra da, uluslararası ajanslar, bir Pakistan uçağına daha bomba ihbarı yapıldığını ve bu uçağın Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a indiğini duyurdu. Uçaktaki yolcuların güvenli şekilde tahliye edildikleri kaydedildi.



Uluslararası Pakistan Havayolları sözcüsü Maşud Tecvar, başkent İslamabad'dan Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a giden uçağın bomba tehdidi aldığını söyledi.



Uçağın güvenli bir şekilde Kuala Lumpur'a indiği, 176 yolcunun güvende olduğu belirtildi.



Sözcü, tehditleri nasıl aldıklarını açıklamadı, ancak bir ulusal kanal tehditlerin elektronik postayla gönderildiğini duyurdu.



Daha önce de Pakistan'dan İngiltere'nin Manchester kentine giden uçağa bomba ihbarı yapıldığı, uçağın İstanbul'a acil iniş yaptığı bildirilmişti.







