T24- Adana'da terör örgütü yandaşlarının düzenlediği izinsiz gösteride, grup içerisinden bir kişinin polise atmak istediği el yapımı bomba, elinde patladı. Bomba içerisine koyulan duvar çivileri ile 1'i ağır, 3 çocuk yaralandı.



Olay, bugün saat 22.00 sıralarında terör örgütü yandaşlarının sık sık gösteri yaptığı Ova Mahallesi 2 Sokak’ta meydana geldi. Sokak aralarında taşlarla barikat kurarak yolu araç geçişine kapatıp araba lastiği yakan grup, polise taş ve molotof kokteyli ile saldırdı. Polis gruba, panzer ve gaz bombası ile müdahale etti. Bu sırada grup içerisinden bir kişi, içinde duvar çivileri ve metal parçalarının bulunduğu parça tesirli el yapımı bombayı polise atmak istedi. Ancak bomba, eylemcinin elinde patladı.



Patlamanın etkisiyle etrafa saçılan çiviler, birçok kişinin yaralanmasına sebep oldu. Yaralıları polise vermek istemeyen grup, taş atmaya devam etti. Yaralananları bulundukları yerden uzaklaştıran grup, polisin müdahalesiyle ara sokaklara kaçarak dağıldı.



Olayda yaralanan, F.Ö. (17), A.B. (15) ve S.K. (16) kendi imkanlarıyla Adana Devlet, Balcalı ve Numune hastanelerine gitti. Tedaviye alınan yaralılardan Ali Bayav’ın durumunun ağır olduğu bildirildi.



Yaralı sayısının daha fazla olabileceği belirtilirken, polis gösteriye karışanların yakalanması için çalışma başlattı.



