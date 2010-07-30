'Bolyoz'da komutanların terfilerini zora sokan işaretler

T24

Desteğe göre artı Desteğe göre artı

'İyi mi, kötü mü?'

Paşaları yakan esrarlı işaretler

Terfiyi zora sokan suçlamalar

Komutanlar nelerle suçlanıyor?



Bazısında kırmızı 3 artı vardı

Artı- eksi ne demek?

Pazar günü başlayacak Yüksek Askeri Şûra’da terfi bekleyen komutanların adı, Balyoz belgelerinde farklı renklerde işaretlenmiş çıktı. “+” işaretliler “darbeci”, “-” işaretliler “tarikatçı” olarak nitelendi.Balyoz’dan sorgulandıkları zaman paşalara, bu işaretlerin ne anlama geldiği de soruldu. İddianameye göre, adında tek bir artı işareti olan Koramiral Otuzbiroğlu, “Artı, iyi mi kötü mü anlamadım” diye ifade verdi.‘Yakalama’ kararları nedeniyle terfileri tehlikeye düşen komutanları, Balyoz belgelerinde isimlerinin karşısında bulunan (+) ve (-) işaretleri yaktı. Komutanların “Uyumu ve işbirliği iyi. Sorun olmaz. Ortada ama bağlantı kurulabilir” anlamında (+), “Tarikat yanlısı. Aşırı solcudur. Güvenilmez” anlamında (-) işareti ile gösterildiği belirtiliyor.İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Balyoz davası kapsamında generaller hakkında ‘yakalama’ kararı verilmesi hafta sonu toplanacak Yüksek Askeri Şûra’yı krize sokarken, ‘Yakalama’ kararları nedeniyle terfileri tehlikeye düşen komutanları da Balyoz belgeleri arasında bulunan “hassasiyet raporu”daki işaretlerin yaktığı ortaya çıktı.Üzerinde hiçbir açıklama bulunmayan raporda isimlerinin karşılarında komutanların karşısında (+) ve (-) işareti bulunuyor. YAŞ’ta terfileri sorun yaratan 9 generalden dördünün karşısında üç artı işareti yer alırken, birinde ise tek artı işareti bulunuyor. İçişleri Bakanı Atalay’ın ‘Amanosları temizleyin’ talimatı verdiği, Nejat Bek’in isminin önünde üç (+) var. İsminin önünde tek (+) bulunan Mehmet Otuzbiroğlu, “Artının iyi mi yoksa kötümü anlama geldiğini de anlayamadım” diye ifade verdi.Balyoz davası kapsamında haklarında ‘yakalama’ emri verilmesi nedeniyle terfileri tehlikeye giren 11 komutan, iddianamede seminere katılmak ve “hassasiyet raporunda” isimlerininönlerinde (+) işaretinin bulunmasıyla suçlandı.2003’te 1. Ordu Kurmay Başkanı olan Bek için “Devlet otoritesi hâkim kılınıncaya kadar kamu görevlerinin ifası için asker ve sivil şahıslar atanacaktır. Bu maksatla; bütün kilit görevleri askeri personel devralacaktır” ifadelerinin yer aldığı planda ismine imza açıldı. “Hassasiyet durumu” listesinde ‘üç kırmızı (+) ile işaretlendi”. Karargâhtaki 108 kişiyi fişledi. Seminerde konuştu.2003’te tümamiral rütbesi ile Çanakkale Boğaz Komutanı olarak görev yapan Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Otuzbiroğlu, planda “Çalışma Grupları Görev Bölümü” başlığı altında Suga Harekat Planı kapsamında oluşturulacak çalışmanın grup başkanı olduğu belirlendi. İsminin önünde tek (+) bulunan Otuzbiroğlu, “Artının iyi mi yoksa kötü mü anlama geldiğini de anlayamadım” demişti.O dönem 18’inci Zırhlı Tugay Komutanı olan Gürbüz Kaya’nın, özel hastaneler, ecza depoları gümrükler, depolar, ambarlarda ve alışveriş merkezlerinde görevlendirilecek personeli belirledi, talimata uygun şekilde liste hazırlattı. ‘Hassasiyet’te (+++) üç artı aldı.65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı olan Salim Erkal Bektaş, Balyoz belgesinde, planın uygulanması sırasında alışveriş merkezleri, hastaneler ve mahkemelerde görevlendirilecek personel için görevlendirme yazısında ismine imza açıldığı belirlendi. ‘Hassasiyet’te (+++) üç artı aldı.O dönem Jandarma İstihbarat Başkanı olması nedeniyle Jandarma İstihbarat Şube Müdürlükleri ile planın uygulanması sırasında gözaltına alınacaklarla ilgili çalıştı. Üniversiteler ve kamu görevlilerini fişledi.O dönem 55. Mekanize Tugay Komutanı olarak planın uygulamasında özel operasyon ve sorgulama timlerinde görevlendirme ile suçlandı. ‘Hassasiyet’te üç artı (+++) aldı.Balıkesir İl Jandarma Komutanı olarak kilit görevlere atanacak personel listesini hazırlamakla suçlandı. Listede siviller ile emekli askerlerin isimleri yer aldı. Üniversiteler ve kamu görevlilerini fişlediği, etnik unsurların ve azınlıkların etkisizleştirilmesine imkan sağlayacak özel planlar hazırlamakla görevlendirildiği iddia edildi.Planda, “ülke genelinde milli mutabakatın oluşturulması maksadıyla gerekli eylem planlarının hazırlanması” şeklinde tarif edilen görevle ilgili olarak görevlendirilen grup personeli içerisinde yer almakla suçlandı.2003’te Beykoz 1’inci Hücumbot filo komutanı olarak görev yapan Gavremoğlu, iddianamede, planın uygulanması sırasında İstanbul Bölgesi Koordinatörü olarak görevlendirildiği öne sürüldü.Belgedeki bazı isimlerde siyah tek artı, bazısında kırmızı üç artı, bazısında eksi, bazısında ise soru işareti var. Savcılar, işaretleri iddianamede açık açık yazdı.İddianamede, Balyoz belgelerinde komutanların (+) ve (-) ile işaretlendiği, bu isimlerin hükümete bakış açısını ve olası darbe girişimine katkı sağlayıp sağlamayacağını gösterdiği öne sürülüyor. Bazı isimlerin karşısında tek, bazılarında ise iki ve üç (+) işareti bulunuyor. Generallerin isimlerinin karşısında siyah renkli (+) , kırmızı renkli (++) işareti, (-) ve (?) işaretleri dikkat çekiyor. Jandarmada ise 28 tuğgeneral, tümgeneral, korgeneral için “DESTEKLER, DESTEKLEMEZ, DESTEKLER-GÖREVLİ” yazılmış.