Boluspor'un yeni teknik direktörü Sait Karafırtınalar oldu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

TFF 1’inci Lig takımlarından Boluspor, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı.

TFF 1’inci Lig’de geçen 9 haftada 8 puan toplayabilen Boluspor, geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Fuat Çapa ile karşılık anlaşarak yollarını ayırmıştı. Hafta sonu oynanacak Çaykur Rizespor maçına yeni hocayla çıkmak isteyen Boluspor, yeni teknik direktörünü buldu. Ligde 14\'üncü sırada bulunan Boluspor, Sait Karafırtınalar ile sözleşme imzaladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza törenine Sait Karafırtınalar, Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı ve kulüp yönetimi katıldı. Düzenlenen imza töreninde Karafırtınalar ile Boluspor arasında sezon sonuna kadar anlaşma imzalandı. Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı imzaların atılmasının ardından yaptığı açıklamada, alt yapıya önem vererek, Boluspor’da Altınordu ve Buca modelini uygulayacaklarını ifade etti. Çarıkçı şöyle dedi:

ALTINORDU VE BUCA MODELİ

“Hocamız, Buca ve Altınordu modelinin bir teknik direktörü. 1 ay önceki demeçlerimde Boluspor kulübünün, siyasi yapısı olmadığını, gelir anlamında da çok büyük bir yatırım olmadığını ve bu nedenle Boluspor’un yavaş yavaş alt yapısını güçlendirerek, Altınordu modeline geçmesi gerektiğini söylemiştim. Futbol artık büyük sponsorlar, büyük takımlar, büyük seyircilerden oluşuyor. Alt yapısı kuvvetli olan bir hocamız. Hocamızdan Boluspor A takımında ve özellikle alt yapıda çok büyük destek alacağız. İnşallah Buca ve Altınordu modelini Boluspor’da hocamızla birlikte uygulayabiliriz. Hocamız Çaykur Rize maçında inşallah takımın başında olacak.

ALT YAPIYA AĞIRLIK VERİLECEK

Sait Karafırtınalar ise alt yapıya ağırlık vererek, öz kaynaklarla yetişecek futbolcuları vitrine çıkaracaklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Baktığımız zaman değerli oyuncuların bulunduğu bir Boluspor kadrosu var. Şu anda olduğu yer konum olarak hak etmediği bir yer. Bunun geçici bir durum olduğunu düşünüyorum. Ligin ilk yarısının sona ermesine daha 8 hafta var. Alabileceğimiz puanları alarak istediğimiz yerde ilk yarıyı tamamlamak istiyoruz. Daha sonra hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. İlk 2 olur, ilk 6 olur istediğimiz yerde ligi tamamlamaya çalışacağız. Ben uzun yıllar alt yapıda görev yaptım. Uzun süre Buca ve Altınordu ile çalıştım. Burada inşallah oradaki alt yapı çalışmalarını yapabiliriz. Bolu halkının bize çok destek olması gerekiyor. Alt yapıdan, öz kaynaklarımızdan yetişecek oyuncuları vitrine çıkaracağız, parlatacağız. Türkiye’yi tarayacağız, elimizden geleni yapacağız. En iyisini yapıp, başarılı olmaya çalışacağız.”

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