Boluspor'dan, Fenerbahçeli futbolcuya 1 milyon Euro

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Fenerbahçe'nin yedek kalecisi Ertuğrul Taşkıran'ı 1 milyon Euro karşılığında transfer etti.

Transfermarkt verilerine göre toplam kulüp değeri 7 milyon Euro olan Boluspor, yine Transfermarkt verilerine göre 400 bin Euro değerinde olan 27 yaşındaki kaleciyi 1 milyon Euro bedelle kadrosuna kattı.

UEFA'nın mali fair-play kısıtlamaları dolayısıyla transfer yapmak için önce futbolcu satması gereken sarı-lacivertliler, bu bağlamda kulüp adına önemli bir adım attı.

Boluspor'un 1 milyon Euro bütçe ayırdığı Ertuğrul, geçen sezon Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda yalnızca 3 maça çıktı.