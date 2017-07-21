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Spor

Boluspor'dan, Fenerbahçeli futbolcuya 1 milyon Euro

Sarı-lacivertlilerin, UEFA'nın mali fair-play kısıtlamaları nedeniyle transfer yapmak için oyuncu satması gerekiyor

21 Temmuz 2017 18:36

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Fenerbahçe'nin yedek kalecisi Ertuğrul Taşkıran'ı 1 milyon Euro karşılığında transfer etti. 

Transfermarkt verilerine göre toplam kulüp değeri 7 milyon Euro olan Boluspor, yine Transfermarkt verilerine göre 400 bin Euro değerinde olan 27 yaşındaki kaleciyi 1 milyon Euro bedelle kadrosuna kattı. 

UEFA'nın mali fair-play kısıtlamaları dolayısıyla transfer yapmak için önce futbolcu satması gereken sarı-lacivertliler, bu bağlamda kulüp adına önemli bir adım attı.

Boluspor'un 1 milyon Euro bütçe ayırdığı Ertuğrul, geçen sezon Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda yalnızca 3 maça çıktı.

 

 

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