Boluspor'da keyifler yerinde

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

Boluspor, hafta sonu TFF 1\'inci Lig lideri Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Boluspor, hafta sonu sahasında karşılaşacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına tesislerinde başladı. Antrenmanda futbolcular, kondisyon ve taktik ağırlıklı çalıştı. Geçen hafta atılan son dakika golleriyle Giresunspor\'u 2-0 mağlup eden Boluspor\'da morallerin oldukça yüksek olduğu gözlendi. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Sait Karafırtınalar, devre arasındaki kamp dönemini çok verimli geçirdiklerini belirterek, \"Kamp dönemi oldukça yoğun geçti. Çok yoğun ve keyifli çalıştık. Neticesinde bir Akhisar maçı oynadık. Aslında beklediğimiz gibi oynadık ama sonuç beklediğimiz gibi olmadı. Haksız bir penaltıyla elendik. Ama çok da takılmadık. Çünkü 3-4 gün sonra Giresunspor gibi önemli bir deplasman vardı. Bana göre çok önemli bir maçı önemli bir skorla gol yemeden geçtik. Yine oraya da takılmayacağız, önümüzde lider Ümraniye takımı var. Ligi sezon başından beri forse ettiler. İlk devreyi ikinci bitirdiler ama ilk maçla birlikte liderliği ele aldılar. Son maçta da yedi attılar. Daha önce aynısını Eskişehir yapmıştı. Eskişehir\'i de yenmeye başladık. İnşallah bunlara da aynı tarifeyi yapmayı istiyoruz. Sadece istemeyle olmuyor, oyuncuların mücadelesi de önemli\" dedi.

Giresunspor deplasmanında alınan galibiyeti de değerlendiren Karafırtınalar, \"Planlarımız içinde golü son dakikada atmak yoktu ama sonlara doğru atacağımızı

düşündüğümü söylemiştim. Tersi de olabilirdi. Daha öncesinde gol de yiyebilirdik. Ama bizim planımız bu sefer işledi. İnşallah bundan sonra da işler\" diye konuştu.

\"SON DAKİKA BİR TRANSFER OLABİLİR\"

Sait Karafırtınalar, transfer yapılıp yapılmayacağı ile ilgili soruyu ise, \"Şu an gündemde bir transfer yok ama bitmeden ne olacağını bilemem. İlk günden 1 veya 2 tane oyuncu söylüyordum, birini aldık ama son dakika bir tane daha olabilir\" diyerek cevapladı.

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