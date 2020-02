Boluspor'da hedef ilk 2

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Boluspor, Tetiş Yapı Elazığspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, \"Play-Off\'un her zaman içinde olup, o ilk 2\'yi sonuna kadar kovalayacağız. Bizim hedefimiz bu. Beklentimiz de bu. Oyuncu kalitemiz de bunu yapabilecek güçte\" dedi.

Sahasında Osmanlıspor\'u 1-0 yenen Boluspor, cuma günü karşılaşacağı Tetiş Yapı Elazığspor hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlılar, kulüp tesislerinde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde antrenman yaptı. Futbolcuların ilk maçta alınan galibiyetin sevinciyle oldukça hırslı oldukları görüldü. Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sait Karafırtınalar, Osmanlıspor maçıyla ilgili yaptığı yorumda, \"Bu maç iki takım için de önemliydi. İlk maçlar her zaman zordur. Güzel bir galibiyet aldık. İyi bir oyunla öz güvenimizi, taraftarın bakış açısını tekrardan üst seviyeye çıkardık. Beklentimiz de buydu zaten. İyi hazırlandık, rakibi de iyi analiz ettik aslında. Burada kamp yapmaları bizim için avantaj oldu. Analiz ettik, beklediğimiz gibi oldu. 1-0 da olsa kazanmak güzeldi. Osmanlıspor maçını unutup, Tetiş Yapı Elazığspor maçına odaklandık. Oradan kazanıp gelmek istiyoruz\" dedi.

Karafırtınalar, sezon sonunda ilk 2\'yi sonuna kadar kovalayacaklarını ifade ederek, \"Şu anda bizim ve herkesin beklentisi geçen seneden bir üst noktaya çıkabilmek. Başardığımız zaman zaten ilk 2\'den çıkacağız. O Play-Off\'un her zaman içinde olup, o ilk 2\'yi sonuna kadar kovalayacağız. Bizim hedefimiz bu. Beklentimiz de bu. Oyuncu kalitemiz de bunu yapabilecek güçte. Lig sert geçecek. Yatırım yapan takımlar çok fazla. Doğru çalışan, iyi organize olan takımlar başarılı olacak. Biz de bunlardan bir tanesi olmak için çalışıyoruz\" diye konuştu.

Transfer konusuyla ilgili de konuşan Karafırtınalar, \"Kadrolar artık bu sene 18 kişi yapılıyor. Onun için kolay değil. 8 tane oyuncumuz dışarıda kalacak. Burada memnun olmayan birçok oyuncumuz olacak. Rekabeti üst seviyeye çıkartabilir ama bizden de şans bulamayan oyuncular için de bir dezavantaj gibi görünüyor. Bizim kadro planlamamızda şu anda bir oyuncumuz gitmezse transfer görünmüyor\" dedi.

Osmanlıspor maçında takımın sezondaki ilk golünü atmanın mutluluğunu yaşadığını belirten, Melih Okutan ise lige iyi bir başlangıç yaptıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

\"Rakibimiz de Süper Lig\'den düştü. Bu ligde bu sene iddialı ama onlara üstün oynayarak kazanmasını bildik. İyi bir başlangıç yapmış olduk. Ben de gol attım, takımıma katkı sağladım. Bu da benim için ayrıca mutluluk verici. Bu hafta Elazığspor ile oynayacağız. Bu iyi başlangıcımızı taçlandırmak istiyoruz. Orada da kazanmak için oynayacağız. Umarım iyi bir hafta olur bizim için.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmandan görüntüler

-Sait Karafırtınalar ve Melih Okutan\'ın açıklamaları

-Detaylar