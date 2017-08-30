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Spor

Boluspor salonda çalıştı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)-  TFF 1-'inci Lig takımlarından Boluspor, 4'üncü haftada Manisaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü

30 Ağustos 2017 21:10

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)-  TFF 1-\'inci Lig takımlarından Boluspor, 4\'üncü haftada Manisaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
İlk 3 haftada 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile lige kötü bir başlangıç yapan Boluspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada kendi tesislerinde çalışmalarını sürdürüyor. 
10 Eylül\'de deplasmanda Manisaspor ile karşılaşacak olan kırmızı beyazlılar, salonda güç antrenmanı yaptı. Cezası nedeniyle 3 haftadır forma giyemeyen yıldız futbolcu Andre Santos\'un antrenmandaki neşeli tavırları dikkat çekti. Futbolcular, teknik direktör Fuat Çapa yönetimindeki antrenmanda kuvvet çalışması yaparak güç depoladı.

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