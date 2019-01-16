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Spor

Boluspor - Galatasaray maçı ileri bir tarihe ertelendi

İSTANBUL (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bugün oynanması gereken Boluspor - Galatasaray maçının elverişsiz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı

16 Ocak 2019 00:38

İSTANBUL (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bugün oynanması gereken Boluspor - Galatasaray maçının elverişsiz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
TFF tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: \"Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu\'nda bugün oynanması gereken Boluspor - Galatasaray maçı, elverişsiz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Karşılaşmanın yapılacağı Bolu Atatürk Stadı\'nda yapılan temizleme çalışmalarına rağmen yoğun kar yağışının devam etmesi sonrası maçın hakemi tarafından ertelenen müsabakanın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden alınan hava tahmin raporları ve takımların yoğun maç programı göz önünde bulundurularak ileri bir tarihte oynanması kararlaştırıldı. Karşılaşmanın gün ve saati Futbol Federasyonu tarafından daha sonra belirlenecek.\"

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