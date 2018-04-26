Bölünen üniversitelerin sayısı arttı; aralarında Anadolu Üniversitesi de var

İlk olarak 10 üniversitenin ‘bölünerek çoğalmasını’, 2’si vakıf olmak üzere 5 de yeni üniversite kurulmasını öngören yasa tasarısına ‘parçalanacaklar’ listesine Anadolu Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ile Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin de eklenmesinin ardından TBMM Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'ndan geçti.

AKP’li milletvekillerinin hazırladığı önergelerde bölünecek üniversitelerin sayısı 13’e çıkarken; toplanda kurulacak yeni üniversite sayısı da 20 oldu. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nin bağlanması planlanan İbn-i Sina Üniversitesi'nin kurulmasından vazgeçilirken; Çapa’nın İstanbul Üniversitesi'nde kalacağı, aynı üniversiteye bağlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin ise İstanbul Üniversitesi (Cerrahpaşa) adıyla yeni kurulacak üniversite bünyesinde eğitim öğretime devam edeceği kaydedildi. Gazi Üniversitesi'nin tıp, eczacılık, diş hekimliği gibi "sağlık fakülteleri" de Gazi Üniversitesi'nde kalacak.

Erzincan'a 'Binali Yıldırım' üniversitesi

Öte yandan 12 üniversitenin adına bulundukları ilin isimleri de eklendi. AKP’li vekillerin önergesiyle "Erzincan Üniversitesi"nin ismi son Başbakan'ın ismi verilerek "Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi" olarak değiştirildi.

Değişikliklerle bölünme listesine Anadolu Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi de dahil edilirken; eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, sürecin 7 yıllık bir çalışma olduğunu söyledi. Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi'nin fen, mühendislik, mimarlık ve tasarım, havacılık ve uzay bilimleri, spor bilimleri fakülteleri ile Porsuk ve ulaştırma meslek yüksek okulları, fen bilimleri, yer ve uzay bilimleri, ulaştırma enstitüleri de yeni kurulacak Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne dahil edildi. Ayrıca önergeyle Süleyman Demirel Üniversitesi bölünerek Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi; Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden ise tıp, diş hekimliği, eczacılık fakülteleri ayrılarak Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin kurulmasına karar verildi.

Toplantıda kabul edilen bir önergeye göre de 2 yıllık ilahiyat önlisans programından mezun olanlara 4 yıllık ilahiyat veya eşdeğer alanlarda lisans tamamlama eğitimi verilecek. Böylelikle 2 yıllık mezunlar herhangi bir sınava girmeden 4 yıllık fakülteye geçip, oradan mezun olabilecekler.