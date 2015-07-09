Bolulu ev kadını, hiç gitmediği Samsun'da Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılanıyor!

Bolu’da yaşayan 60 yaşındaki ev kadını Şenel Çelik, Antalya’da tatil yaptığı otelden gözaltına alındı. Bolu’da yaşayan Şenel savcılıkta, hiç ayak basmadığı Samsun’da yürüyüşe katılarak “Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği” iddiasıyla hakkında dava açıldığını öğrendi. Çelik, ifadesinde, Samsun’a gitmediğini ve bu eyleme katılmadığını belirterek, “İsim benzerliği nedeniyle dava açıldığını düşünüyorum. Yüksek tansiyon hastasıyım. Belimde ve dizlerimde platin takılıdır. Yürüyüşe katılmam mümkün değil” dedi.

4 yıla kadar hapsi isteniyor

Samsun’un İlkadım ilçesinde 20 Aralık 2014’te toplanan Birleşik Haziran Hareketi (BHH) üyesi 170 kişi, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan bir oteldeki foruma katılmak üzere yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında dört kişinin “Hem hırsız, hem katil Tayyip Erdoğan ” diye slogan attığı, 12 kişinin ise “Hırsızı, katili, yobazı kovala” yazısı bulunan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karikatürize edildiği dövizleri taşıdığı iddia edildi.

Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi’nin iddiasına göre 12 kişiden biri de 60 yaşındaki Şenel Çelik’ti. İfadesi alınan 16 şüpheli, hakaret kastıyla hareket etmediklerini vurgularken, yalnızca Şenel Çelik’in ifadesi alınamadı.

İddianamede, “Çelik’in tespit edilen tüm adreslerine savunma ve delillerin sorulması için talimat yazılmış ancak şüpheliye ulaşılamamıştır” denildi. Buna rağmen, Çelik’in de aralarında olduğu 17 kişi hakında Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesine göre “cumhurbaşkanına hakaret” iddiası ve bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mahkeme yakalama kararı çıkardı

Samsun 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin yakalama kararı çıkardığı Çelik olan bitenden habersizdi. Bolu’da yaşayan Çelik, geçen hafta tatil için kızı ve ailesiyle Kemer’e gitti. Geçen 29 Haziran’da kaldığı otelde gözaltına alınan Çelik, savcılığa çıkarıldı. Birlikte tatile gittiği avukat kızı Pınar Çelik Arpacı ile ifade veren Çelik, Samsun’a hiç gitmediğini ve böyle bir eyleme katılmadığını belirtti.

Çelik, “Pankart açıp Cumhurbaşkanı’na hakaret etmedim. İsim benzerliği nedeniyle dava açıldığını düşünüyorum. Ben yüksek tansiyon hastasıyım. Belimde ve dizlerimde platin takılıdır. Kalabalık bir grup içerisinde yürüyüşe katılmam mümkün değildir” dedi.

Kızı Arpacı da savcılığın eksik soruşturması nedeniyle davanın açıldığını vurgulayarak, “Teşhise elverişli fotoğrafları alınıp karşılaştırma yapıldığında suça karışmadığı anlaşılacaktır” dedi. Arpacı, “O kadar fazla cumhurbaşkanına hakaret davası açıldı ki, artık insanları mağdur edecek şekilde özensizce davranılmaya başlandı. Annemi kaldığı otelde gözaltına aldılar. Ben yanında olmasaydım daha uzun süre gözaltında tutulacaktı” diye ekledi.