Bolu'daki orman yangını söndürüldü (2)

YANGIN YENİDEN BAŞLADI

Kontrol altına alınan orman yangını, soğutma çalışmaları devam ederken rüzgarın etkisiyle yeniden başladı. Güneyden doğuya ilerleyen yangına havadan 3 helikopter müdahale ederken, karadan da söndürme çalışmaları sürdürülüyor. Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, yangının tamamen kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmaları sürdürülürken alevlerin rüzgarın etkisiyle saat 13.30 sıralarında yeniden parladığını söyledi. Başkan Kazan, yeniden başlayan yangının, ana yangının 3\'te 1\'i kadar büyüklükte bir alanda etkili olduğunu belirterek, \"Şu anda havadan 3 helikopter yangına müdahale ediyor. Ayrıca Manisa\'dan 1 helikopter ve İzmir\'den de 1 uçak talep edildi. Şu anda yoldalar. Toplam 4 helikopter ve 1 uçak ile havadan müdahale edilecek. Ayrıca karadan da söndürme çalışmaları sürecek\" dedi.



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