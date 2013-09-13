Bolu'da zincirleme kazada bir kişi hayatını kaybetti

Bolu TEM otoyolundan Ankara istikametine giden Orçun Avşar idaresindeki otomobil, Havullu mevkisinde Cemil Sarıkaya'nın kullandığı TIR’la çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin, kaza yapan araçta bulunan yaralılara müdahale ettikleri sırada Ahmet Acar yönetimindeki yolcu otobüsü, yol kenarında park halinde bulunan polis aracı ve yaralılara müdahale için gelen ambulans ile seyir halindeki Şerafettin Türkoğlu'nun kullandığı TIR’a çarptı.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre kazada, otomobildeki Fatih Çiftçi olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Orçun Avşar ile araçtaki Sefa Ünal ve ismi henüz belirlenemeyen bir kişi ile ambulans sürücüsü Mustafa Dinçtürk ve otobüste bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bolu'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İddiaya göre otobüsün çarptığı sivil araçtan bir miktar uyuşturucu ve sahte para yola savruldu. Araçtan yaralı olarak çıkan 2 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan kaza nedeniyle TEM otoyolunun Ankara istikametine bir saat kapanan yolda yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.