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Bolu'da yasa dışı dinleme operasyonu; 3 polis gözaltına alındı

Bolu'da düzenlenen yasa dışı dinleme iddiasıyla başlatılan operasyonda aralarında eski istihbarat şube müdürünün de bulunduğu üç polis gözaltına alındı

25 Şubat 2015 00:58

Bolu'da düzenlenen yasa dışı dinleme iddiasına yönelik operasyonda, eski istihbarat şube müdürü, bir komiser ve bir polis memuru gözaltına alındı.
 
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarafından yasa dışı dinlemelere yönelik yapılan çalışma kapsamında eski Bolu Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü U.Y, komiser L.Ş. ve polis memuru B.M. gözaltına alındı.

Çok sayıda kişiyi yasa dışı dinledikleri iddia edilen zanlıların evlerinde arama yapıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 

 

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