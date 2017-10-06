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Bolu'da yapılacak Aleyna Tilki konseri ertelendi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, pazar günü bir AVM'de yapılması planlanan Aleyna Tilki konseri, terör olayları ve Yüksekova şehitleri nedeniyle ertelendi

06 Ekim 2017 21:41

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, pazar günü bir AVM\'de yapılması planlanan Aleyna Tilki konseri, terör olayları ve Yüksekova şehitleri nedeniyle ertelendi.
TEM Otoyolu\'nun Bolu Dağı Elmalık mevkiinde bulunan AVM\'de genç şarkıcı Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman\'ın pazar günü konser vereceği, sabah yapılan açıklama ile duyuruldu. Akşam saatlerindeki açıklamayla da konserin ertelendiği belirtildi. 
AVM yönetiminden yapılan açıklamada, \"Son günlerde ülkemizde yaşanan terör olayları ve Yüksekova şehitlerimize duyulan derin üzüntü sebebiyle 8 Ekim Pazar günü gerçekleşecek olan Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman mini konser ve imza günü etkinliği ileri bir tarihe ertelenmiştir\" denildi.

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