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Bolu'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için ormanlık alanlara saman ve yem bırakıldı

11 Ocak 2019 20:51

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için ormanlık alanlara saman ve yem bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayacağı düşünülen yaban hayvanları için ormanlık alanlarda yemleme çalışması yaptı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının yaklaşık 1 metreyi bulduğu alanlara sabah saatlerinde gelen ekipler, yaban hayvanlarının geçiş noktalarına 50 kilogram yulaf samanı ve 50 kilogram besi yemi bıraktı. Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde yaban hayatının yoğun olduğu alanlara da 75 kilogram yulaf samanı ve besi yemi bırakıldı. Yaban hayatını korumak için yapılan çalışmaların devam edeceği belirtildi.

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