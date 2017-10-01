Bolu'da uyuşturucu operasyonu 7 gözaltı

Mutlu YUCA/BOLU, (DHA - BOLU\'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde satan kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri kentte uyuşturucu satan kişilere yönelik kapsamlı geniş çaplı soruşturma başlattı. Polis ekipleri tarafından belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ile uyuşturucu madde kullanımı için hazırlanmış aparatlar ele geçirildi. Şüphelilerden Yasin M.\'nin Zonguldak\'ta cezaevinden firar ettiği, gasp suçundan 10 yıl, hırsızlık suçundan da 8 yıl hapis cezasının bulunduğu belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü\'nde sorguları tamamlanan Yasin M., O.K., Z.Ş., T.Ç., M.K.B., A.T. ve M.S., işlemlerinin ardından \'Uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edildi.



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