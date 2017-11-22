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Bolu'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)-  BOLU’da, polisin bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 319 gram esrar ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı

22 Kasım 2017 19:13

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)-  BOLU’da, polisin bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 319 gram esrar ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptıkları şüphesiyle takip edilen şüphelilerin bulunduğu eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 319 gram esrar ele geçirildi. Evde bulunan 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki sorguları ardından, \'Uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan adliyeye sevk edildi.

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Murat KÜÇÜKBOLU DHA  BOLUdaEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleEvdeFOTOĞRAFLI

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