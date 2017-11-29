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Bolu’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, piyasa değeri 225 bin TL olan 3 kilo reçine esrarla yakalanarak, adliyeye sevk edilen 4 kişiden 1’i tutuklandı

29 Kasım 2017 17:11

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, piyasa değeri 225 bin TL olan 3 kilo reçine esrarla yakalanarak, adliyeye sevk edilen 4 kişiden 1’i tutuklandı.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceki gün TEM yolundaki kontrol noktasında, bir otomobilin sürücüsünü şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde, narkotik köpeği de kullanılarak, arama yapıldı. Aracın bagajındaki çanta ile araçtaki 4 şüphelinin üzerinde toplam 3 kilo reçine esrar, ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, S.G. (22), E.G. (27), N.R.C. (22) ve R.N. (23), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Afganistan uyruklu R.N., ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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