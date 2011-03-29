Bolu'da türbanlı doktor görevden alındı

T24- Bolu’da görev yapan türbanlı bir doktor, uyarılara rağmen türbanlı olarak çalışmaya devam edince görevinden alındı.

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Bolu Köroğlu Devlet Hastanesi’ne tayin edilen Dr. Zeliha Asiltürk, 15 gün önce görevine başladı.

Dahiliye polikliniğinde türbanlı olarak hastaları muayene eden Dr. Zeliha Asiltürk, türbanlı çalışmaması konusunda hastane yönetimi tarafından uyarıldı.

Türbanla çalışmaya devam eden Dr. Zeliha Asiltürk hakkında soruşturma açıldı.

15 gün boyunca hastanede türbanıyla çalışmakta ısrar eden Dr. Zeliha Asiltürk, sabah saatlerinde hastalarını muayene ettiği sırada görevinden alındı.

Dr. Zeliha Asiltürk’ün poliklinikte muayene odasının önüne gelen Köroğlu Devlet Hastanesi Başhemşire Yardımcısı Meral Köse, sıra bekleyen hastalara doktorun rahatsızlandığını, başka bir doktora muayene olacaklarını söyledi. Sıra bekleyen bazı hastalar, bu öneriye tepki gösterdi.

Hastaların başka bir doktora yönlendirilmesi ardından Başhekim Dr. Hüseyin İka, Dr. Zeliha Asiltürk’ün odasına giderek görevinden alındığını açıkladı.

Dr. Hüseyin İka’nın yaklaşık 10 dakika sonra odadan çıkmasının ardından, Dr. Zeliha Asiltürk odasından çıkarak hastaneden ayrıldı.

Hastanede görevli Dr. Zeliha Asiltürk’e türbanla çalışmaması konusunda uyarıda bulunulduğunu ve soruşturma açıldığını belirten Bolu İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, "Doktorumuza ilk etapta yıllık izin verdik. Daha sonrasında da bizimle çalışmayacak" dedi.