Bolu'da tünel yeniden açıldı

Bolu Dağı Tüneli'nin kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayan TIR'ların kapadığı İstanbul-Ankara yönündeki bölümü 9 saat sonra ulaşıma açıldı.



Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayan birçok TIR'ın yolu kapatmasının ardından TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul-Ankara yönü yaklaşık 9 saat ulaşıma kapandı.



Kapanan yolda çok sayıda araç yolda kaldı ve kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kapanan yolun açılması için Karayolları ve trafik ekipleri aralıksız olarak güzergahta çalışmalarını sürdürüyorlar.



Etkili kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle araçlarında mahsur kalan vatandaşlar, soğuk hava nedeniyle ve araçlarının da yakıtlarının bitmemesi için araçlarını belli aralıklarla çalıştırmak zorunda kaldılar.



Kimi vatandaşlar ısınmak için araçlarında bulunan battaniyelere sarıldı, kimiler iise yolcu otobüslerine binerek ısınmayı tercih etti.



Olay yerine gelen Bolu Valisi Halil İbrahim Akpınar ve Bolu Emniyet Müdürü Mehmet Yazıcı, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldılar ve yolun bir an önce açılması için ne gerekiyorsa yapılmasını istedi.



Kızılay Bolu Şubesi de yolda saatlerce mahsur kalan vatandaşlara kumanya dağıttı. Trafik ekipleri, İstanbul-Ankara yönünde yolda kalan araçların kaldırılma çalışmalarının sürdüğünü ve ulaşımın en geç 2 saat içinde yolun tamamıyla açılmış

olacağını söylediler.



Yolda kalan araçların bir kısmı Ankara-İstanbul yönüne yönlendiriliyor.



Marmara Bölgesi:

Marmara Denizi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul-Bursa ve İstanbul-Yalova arasında deniz ulaşımı yapılamıyor.



İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş (İDO) tarafından internet sitesinde yapılan açıklamada, elverişsiz deniz ve hava koşulları nedeniyle bugün yapılması gereken bazı dış hat seferlerinin iptal edildiği bildirildi.



Açıklamaya göre, dış hatlarda iptal edilen seferler ve saatleri şöyle:



Feribot:

Yenikapı-Bursa 07:30

Bursa-Yenikapı 07:30

Pendik-Yalova 10:45

Yalova-Pendik 10:45

Yenikapı-Yalova 11:15

Yalova-Yenikapı 11:30



Deniz otobüsü:

Bandırma-Yenikapı 07:30

Armutlu-Yenikapı-Bostancı 08:00

Bostancı-Yenikapı-Armutlu 18.15

Yenikapı-Bandırma 18:30



Bu arada Kartal-Yalova hattındaki deniz otobüsü iç hat seferleri ile Eskihisar-Topçular arasında şehir hatları feribot seferleri de yapılamıyor.



Ege-Akdeniz Bölgesi:

Ege Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde, bu gece ve yarın gece, "orta kuvvette don olayı" beklendiğini bildirildi.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın ülke genelinde etkili olduğu anımsatıldı.



Açıklamada, "24-25 ve 25-26 Aralık geceleri, Ege Bölgesi ve kıyı kesimleri hariç Akdeniz Bölgesi'nde hafif kuvvette, yüksek kesimlerinde orta kuvvette don olayı beklenmektedir. Tarımsal faaliyetin sürdüğü bu bölgelerimizde hasat dönemindeki narenciye ve muz üreticilerimiz ile sebze ve serada üretim yapan yetiştiricilerimizin gerekli tedbirleri almaları, yörelerindeki don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları önerilir" denildi.



Burdur'da TIR ve çekicilerin geçişine izin yok



Yoğun kar yağışı nedeniyle Burdur-Bucak arasındaki Çeltikçi Beli'nde TIR ve çekicilerin geçişine izin verilmiyor.



İlde dün gece başlayan ve bugün akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, Burdur-Bucak arasındaki Çeltikçi Beli'nde zaman zaman trafiğin aksamasına neden oluyor. Yetkililer, önlem amaçlı Çeltikçi Beli'nde TIR ve çekicilerin geçişine izin vermiyor.



Karayolları yetkilileri, kent genelinde kapalı yolun olmadığını bildirdiler. Trafikte aksama yaşanmaması için gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.



Ağrı-Erzurum karayolu ulaşıma kapandı



Ağrı-Erzuzum karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Polis ekipleri, kapanan yol nedeniyle Erzurum ve Ağrı'dan araç çıkışına izin vermiyor.



Ağrı -Erzurum Karayolu, Ağrı'ya bağlı Eleşkirt İlçesi Saç Dağı Geçiti mevkiinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 20.00 sıralarnda ulaşıma kapandı. Kapanan yol nedeniyle araçlar bekletilirken, polis ekipleri Erzurum ve Ağrı'dan araç çıkışlarına izin vermiyor.

