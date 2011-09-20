-Bolu'da TEM otoyolu 21 gün kapalı BOLU (A.A) - 20.09.2011 - Bolu'da TEM otoyolunun İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapandı. Edinilen bilgiye göre, Bolu'da TEM otoyolunun İstanbul-Ankara istikameti karayolları ekipleri tarafından Dağkent viyadüğünde yapılan bakım-onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Ulaşım, Abant gişelerinden D-100 karayoluna veriliyor. D-100 karayolunda zamana zaman araç yoğunluğu yaşanıyor. Karayolları yetkilileri, yolun 21 gün süreyle ulaşıma kapalı kalacağını bildirdi.