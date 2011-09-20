T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bolu'da TEM otoyolu 21 gün kapalı BOLU (A.A)

20 Eylül 2011 22:33

-Bolu'da TEM otoyolu 21 gün kapalı BOLU (A.A) - 20.09.2011 - Bolu'da TEM otoyolunun İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapandı. Edinilen bilgiye göre, Bolu'da TEM otoyolunun İstanbul-Ankara istikameti karayolları ekipleri tarafından Dağkent viyadüğünde yapılan bakım-onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Ulaşım, Abant gişelerinden D-100 karayoluna veriliyor. D-100 karayolunda zamana zaman araç yoğunluğu yaşanıyor. Karayolları yetkilileri, yolun 21 gün süreyle ulaşıma kapalı kalacağını bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24