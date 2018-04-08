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Yaşam

Bolu'da şiddetli deprem

Deprem birçok çevre ilde de hissedildi

08 Nisan 2018 03:29

Bolu'nun Çukurören bölgesinde çevre illerden de hissedilen bir deperm meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet  sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.16'da merkez üssü Bolu olan 4,7  büyüklüğünde deprem kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ve Kızılay ise depremin büyüklüğünü 4,9 olarak duyurdu.

Depremin yerin 7,2 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

AFAD: Olumsuz bir ihbarın olmadığı bilgisi alınmıştır

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca  (AFAD), Bolu'da meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremle ilgili olumsuz bir  ihbar olmadığı belirtildi. 

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bolu'da saat 00.16'da  meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "An itibariyle olumsuz bir  ihbarın olmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeler takip edilmektedir." ifadesi  kullanıldı.

Kızılay'dan açıklama

Kızılay'dan yapılan açıklamada "Bolu Yeşilcele'de saat 00:16'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler, Kızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir." denildi.

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