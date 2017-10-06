Bolu'da 'serbest zaman etkinliği' dersinde, müftülerin belirlediği kişiler eğitim verecek

Bolu’da okullarda Diyanet’in hazırladığı program çerçevesinde müftülükçe görevlendirilen kişilerin eğitim vermesi ve veliler için Kuran kursu açılmasına yönelik protokol hayata geçirildi.



Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bolu Müftülüğü işbirliği ile okulöncesinden başlayarak okullarda gerçekleştirilecek eğitim için protokol imzalandı. Bolu İl Müftüsü Orhan Genç, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz ve Bolu Valisi Aydın Baruş’un imzasının bulunduğu protokolle merkez ilköğretim okullarının tamamında, ilköğretim haftalık ders çizelgesinde bulunan iki saatlik ‘serbest zaman etkinliği’ dersinde, imam hatip mezunu ve sadece halk eğitim merkezinden sertifikalı kişilerce, değerler eğitimi verilmesi için işbirliği kararı alındı. Bolu’da eğitimi müftülüklerce görevlendirilen kişilerce 4 Ekim’de verilmeye başlandı.

İmamlar okullara geliyor

birgün'den Burcu Cansu'nun haberine göre; “Okulöncesine ve ilkokullarda kayıtlı öğrenciler ile diğer eğitim kurumlarında okuyan öğrencilere değerler eğitimi ve dini eğitim çalışmalarının yapılması” amacıyla imzalanan protokol kapsamında, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 4-6 yaş grubu için hazırlanan “Kuran Kursları Öğretim Programı”, uygulanacak. Kuran kursu öğretim programı il merkezi ve ilçelerde, Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı anaokulu, ilkokul müdürlükleri bünyesinde bulunan anasınıfları ile 2 ve 3’üncü sınıflarda verilecek. Protokole göre, programın duyurusu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak.

Müftü sorumlu

Programların uygulanmasından ve kontrolünden Müftülük sorumlu olurken, “İlkokul 2 ve 3’üncü sınıflar ile anaokulu ve anasınıfı öğrencilerine yönelik düzenlenecek kuran eğitimleri, İl Müftülüğünce görevli 4-6 yaş öğrencilik formasyonu veya sertifikasına sahip en az önlisans ve lisans mezunu pedagojik formasyonu sahibi Müftülük personeli” tarafından verilecek.

Çocuklar cami gezisine götürülecek

Protokole göre, “her sınıf ayrı ayrı veya okulca yılda bir kere okuluna en yakın cami”yi ziyaret edecek. İsteyen her okul kendi bünyesinde ve velilere yönelik olmak üzere kuran kursu öğreticileri sorumluluğunda dini gün veya gecelerde etkinlik yapabilecek. Öğrencilerin manevi ve kültürel değerler konusunda farkındalıklarının artırılması amacıyla tarihi camilere gezi düzenlenecek.



Protokolde yer alan ve müftülüğe eğitimde etkin bir rol veren uygulamalar şöyle:



- Müftülükçe görevlendirilen öğreticiler ana sınıflarda haftada 6, ilkokul 2 ve 3’üncü sınıflarda haftada ikişer saat ders verilecek.



- Ders programları öğreticilerin diğer okullardaki ders programları da göz önüne alınarak okul müdürlerince hazırlanacak.

- Hazırlanacak ders programları okul müdürleri tarafından tasdik edildikten sonra bir sureti mutlaka müftülüğe gönderilecektir.

- Görevlendirilen öğrenciler okullarda en az 18 saat en fazla 30 saat derse girecek şekilde planlanacak.





- Görevlendirilen öğreticiler Kuran kursu ders defterlerini EHYS programları doğrultusunda doldurup imzalayacaklar. Kurs bitiminde öğrenciler ders defterlerini müftülüğe teslim edecek.



- Her öğretici ders saatinden 15 dk önce ders vereceği okulda / kursta hazır bulunacak olup, okulda dersi biten öğretici okuldan ayrılabilecek.



- Görevlendirilen öğreticiler haftalık veya aylık ders planlarını, Diyanet İşleri Başkanlığı 4-6 yaş veya ihtiyaç odaklı ek programına göre hazırlayacak ve okul müdürleri tarafından tasdik edildikten sonra bir sureti her ayın başında müftülüğe teslim edeceklerdir.



- Uygun sınıf ve ortamı bulunan okullarımızın öğrenci velilerine yönelik kuran kursu açılması taleplerine imkanlar ölçüsünde yerine getirilmeye çalışılacaktır.



- Kuran eğitimine katılan öğrencilere kazanımlar doğrultusunda okul müdürlüklerince ödüllendirmelerin yapılması sağlanır.



“Kursa izin vermiyorum!” diyemezsiniz

Velilere imzalamaları için verilen muvafakat belgesinde “istemiyorum” yanıtının olmaması da dikkati çekti. Velilere imzalamaları için gönderilen muvafakatta “Bolu İl Milli Eğitim ve Bolu Müftülüğü arasında yapılan bir protokol gereği 2’inci ve 3’üncü sınıflarda haftada iki ders saati serbest etkinlik ders saatlerinde “Değerler Eğitimi” ne katılmasına izin veriyorum.



Bolu genelinde eğitim veren okulöncesi öğrenim gören öğrencilere haftada 6, ilkokul 2 ve 3 sınıflarda öğrenim gören öğrencilere serbest etkinlik saatinde haftada ikişer saat Diyanet İşleri Başkanlığı’nca hazırlanan program çerçevesinde değerler eğitimi yapılmasına dair Protokol Valilik oluruyla uygun görüldü” yazısı yer aldı.

Öğretmenler acil toplantıya

Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici, protokole tepkisini şöyle ifade etti: “Okul müdürleri öğretmenleri acil toplantıya çağırarak, bu akıl almaz içeriği ve sınırları bilinmeyen protokol gereğince yapılacak derse velilerden öğrencileri göndermeleri için onay verdiklerini gösterir dilekçeleri alma telaşına düşmüşlerdir. Protokol, derse katılımın isteğe bağlı olduğunu belirtse de öğrenci velilerimize gönderilen matbu dilekçelerde kimlerin bu eğitimi vereceği belirtilmemiş ve sadece ‘istiyorum’ seçeneği yerleştirilerek öğrenci velilerine dönük yönlendirme yapılmıştır. Dilekçelerde, imzalanan protokole bile aykırı olarak ‘istemiyorum’ seçeneği dahi yer alamamaktadır.”

Gezici, “Okul saati içerisinde yapılacak bu uygulama katılmak istemeyen öğrenciler bu dersi saatlerinde hangi dersi görecek veya yapacak? Dersler yapılırken ders öğretmeni öğrencilerle beraber bulunacak mı? Bu dersi almak istemeyen öğrencilerin arkadaşları ile ilişkisi bozulabilir mi? Öğrencilerin sosyal baskı görme olasılığına karşı önlem alındı mı?” sorularının yanıtlanmasını istedi.



Gezici, okulun normal ders saatleri içerisinde ve sınıf öğretmeninin sınıfta olmadığı bir ortamda iki saatlik dersin, içeriği bilinmeyen ve pedagojik formasyonu, çocuklarla ilgili deneyimi olmayan kişilerce verilmesinin planlandığına dikkati çekti.