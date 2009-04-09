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Politika

Bolu'da Sarıgül'lü afişler

Sarıgül'ün, üzerinde parti amblemi olmayan 'Derda Derman Sarıgül' afişleri Bolu'da billboardlarda yer aldı.

09 Nisan 2009 03:00

DSP'ye geçerek yeniden İstanbul'un Şişli İlçe Belediye Başkanı olan Mustafa Sarıgül'ün, üzerinde parti amblemi olmayan 'Derde Derman Sarıgül' afişleri Bolu'da billboardlarda yer aldı.

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Yerel seçimlerin hemen ardından Bolu’nun her yerinde Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün fotoğrafının bulunduğu ‘Derde Derman Sarıgül’ yazılı afişler billboardlara asıldı.

DSP Genel Başkanı Zeki Sezer'in, istifa kararını aldığını açıklaması üzerine Sarıgül'lü afişler manidar bulundu.

Üzerinde parti amblemi olmayan billboardlar herkesin dikkatini çekerken, billboardları kiraya veren reklam şirketi, ilanı veren kişilerin ismini açıklamadı. Bolu’da yaşayan Sarıgül’e yakın kişilerin ilanları verdiği öğrenildi.(DHA)

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