Bolu'da Sarıgül'lü afişler

Yerel seçimlerin hemen ardından Bolu’nun her yerinde Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün fotoğrafının bulunduğu ‘Derde Derman Sarıgül’ yazılı afişler billboardlara asıldı.DSP Genel Başkanı Zeki Sezer'in, istifa kararını aldığını açıklaması üzerine Sarıgül'lü afişler manidar bulundu.Üzerinde parti amblemi olmayan billboardlar herkesin dikkatini çekerken, billboardları kiraya veren reklam şirketi, ilanı veren kişilerin ismini açıklamadı. Bolu’da yaşayan Sarıgül’e yakın kişilerin ilanları verdiği öğrenildi.(DHA)