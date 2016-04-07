Bolu'da PKK ile PÖH arasında çatışma; 2 PKK'lı öldürüldü

Bolu'da, Ankara’dan gelen Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada 2 PKK'lı ölü ele geçirildi.

Paşaköy Mahallesi'nde Ankara’dan gelen PÖH ekipleri tarafından terör operasyonu gerçekleştirildi. Bolu Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, mahallenin giriş noktalarını tutup, araç girişine izin vermezken, mahallenin yakınından geçen D-100 Karayolu'nun bir bölümü yaklaşık 8 saat ulaşıma kapatıldı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü ve PÖH ekipleri, Berberler Sokak'taki 4 bloktan oluşan Paşakent Sitesi'nde bulunan bir apartmana girdi ve dairelerdeki aileleri gizlice tahliye etti. Daha sonra apartmanın beşinci katındaki hücre evine PÖH ekipleri tarafından saat 23.45 sularında baskın yapıldı. Bu sırada çıkan ve yaklaşık yarım saat süren çatışmada 1 PKK’lı etkisiz hale getirildi, bir polis memuru hafif yaralandı.

Kaçan diğer PKK'lının bulunması için çalışma başlatan polis ekipleri, havanın aydınlanması ile binanın çatısına çıktı. Bu esnada çatıya saklanan PKK'lı ile polis ekipleri arasında çatışma çıktı. Çatışmanın sonucunda çatıda saklanan PKK'lı öldürüldü. Emniyet yetkilileri, sağlanan ilk sıcak temasın ardından 1 PKK'lı etkisiz hale getirildiğini bir teröristin ise kaçtığını belirterek, kaçan PKK'lının bulunması için havanın aydınlanmasını bekleyip, bölgede güvenlik tedbiri aldıklarını söyledi.

Kaçan diğer PKK'lı için ise çevrede arama çalışmaları başlatıldı. Bölgeyi didik didik arayan ekipler, sabah saat 05.30 sıralarında çatıya çıktı. Yaklaşık 5 buçuk saat çatıda saklanan PKK'lı kendisini bulan polislere ateş açınca tekrar çatışma çıktı. 4 el silahsesinin geldiği çatışmada ikinci PKK'lı da ölü ele geçirildi. Evde bomba imha uzmanı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.