Bolu'da orman yangını

Bolu'nun Göynük ilçesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere müdahale ediyor.

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Çamlıca köyü yakınında bulunan ormanlık alanda dumanların yükseldiğini gören köy sakinleri durumu orman ekiplerine bildirdi.



Bunun üzerine bölgeye, Göynük, Mudurnu ve çevre ilçelerin orman işletme şeflikleri ekipleriyle Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan çok sayıda arazöz sevk edildi.



Öte yandan, Bolu İl Özel İdaresi'ne ait iş makinelerinin de bölgeye gönderildiği ve yangının söndürülmesi için Orman Genel Müdürlüğü'nden yangın söndürme helikopteri talep edildiği bildirildi.