Bolu'da kuyuya düşen çocuk öldü

Murat KÜÇÜK/MUDURNU (Bolu), (DHA)- BOLU\'nun Mudurnu ilçesinde, sulama için açılan kuyuya düşen Mert Durak (9) yaşamını yitirdi.

Bolu Koç İlkokulu öğrencisi olan Mert Durak, hafta sonu tatili için ailesiyle birlikte Mudurnu\'ya bağlı Kavallar köyünde yaşayan dedesinin yanına gitti. Ilıca Pınarı mevkiinde bulunan üzüm bağında çalışan dede İsmail Durak, torununun yanında olmadığını fark edince köylülerden yardım istedi. Köylüler ve dede, çocuğu etrafta aramaya başladı. Yapılan arama sonucunda çocuğun cansız bedeni, 1.5 metre derinliğindeki sulama kuyusunun içerisinde bulundu. Küçük çocuğun ilk incelemelere göre boğularak öldüğü belirlendi. Mert Durak\'ın cenazesi otopsi için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.



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