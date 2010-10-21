Bolu'da kaza: 4 ölü 5 yaralı

T24 - Bolu Dağı TEM Otoyolu Düzce kesimi 1. viyadükte meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.



Ankara'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Yaşar Demir'in kullandığı 34 UE 6276 plakalı minibüs, aynı istikametteki İsmet Kebat'ın idaresindeki 06 DUB 44 plakalı kamyona arkadan çarptı.



Selime Demir, Safiye Demir, Safiye Öztürk ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kadının hayatını kaybettiği kazada, sürücü Yaşar Demir, Meryem Demir, Melike Demir, Cemile Demiröz ile Esra Öztürk(5) yaralandı.



Yaralılardan sürücü Yaşar Demir ve Cemile Demiröz, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesine, diğer yaralılar Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Konuralp Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.





