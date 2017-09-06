Bolu'da kaçak sigara, içki ve sahte para operasyonu

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)- BOLU\'da polisin düzenlediği kaçak sigara, kaçak içki ve sahte para operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sahte içki süreceği ihbarı yapılan 18 yaşındaki K.C.Ç.\'nin evine operasyon düzenledi. Evde 10 şişe kaçak içki ile yakalanan K.C.Ç. gözaltına alındı. İhbar üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada ise bandrolsüz bin 250 paket sigara ve 10 şişe içki ele geçirildi. Sürücü 44 yaşındaki L.A. gözaltına alındı.

Zonguldak\'ın Ereğli İlçesi, Sakarya ve Bolu\'da piyasaya sahte para sürdüğü tespit edilen 49 yaşındaki N.Ç. de polis operasoynunda yakalandı. Üzerindeki 7 bin TL sahte paraya el konulan N.Ç., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler K.C.Ç. ve L.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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