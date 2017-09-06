T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bolu'da kaçak sigara, içki ve sahte para operasyonu

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)-  BOLU'da polisin düzenlediği kaçak sigara, kaçak içki ve sahte para operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı

06 Eylül 2017 15:59

Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)-  BOLU\'da polisin düzenlediği kaçak sigara, kaçak içki ve sahte para operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sahte içki süreceği ihbarı yapılan 18 yaşındaki K.C.Ç.\'nin evine operasyon düzenledi. Evde 10 şişe kaçak içki ile yakalanan K.C.Ç. gözaltına alındı. İhbar üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada ise bandrolsüz bin 250 paket sigara ve 10 şişe içki ele geçirildi. Sürücü 44 yaşındaki L.A. gözaltına alındı.
Zonguldak\'ın Ereğli İlçesi, Sakarya ve Bolu\'da piyasaya sahte para sürdüğü tespit edilen 49 yaşındaki N.Ç. de polis operasoynunda yakalandı. Üzerindeki 7 bin TL sahte paraya el konulan N.Ç., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler K.C.Ç. ve L.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat KÜÇÜK BOLU DHA  BOLUEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla Mücadele ŞubesiEvdeSürücüZonguldak EreğliSakaryaBoluDiğer şüphelilerFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24