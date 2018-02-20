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Bolu'da FETÖ şüphelisi 11 asker adliyede (2)

11 ŞÜPHELİ SERBEST Bolu'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında nöbetçi mahkemeye sevk edilen askerler, A

20 Şubat 2018 23:18

11 ŞÜPHELİ SERBEST
Bolu\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında nöbetçi mahkemeye sevk edilen askerler, A.Y., A.Z., H.K., İ.Ç., K.Y., M.A., M.K., R.A., S.K. ve V.K. etkin pişmanlık yasasından faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden Üsteğmen H.A. ise emniyet ve savcılık sorgusu sırasında örgütle ilgili bilgi vermeyerek etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istemedi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen H.A.’nın, duruşma sırasında örgüte dair bildiği her şeyi anlatacağını ve fotoğraf teşhisi yapacağını söylemesi üzerine, şüpheli için 2 günlük ek gözaltı kararı verildi. H.A. yeniden Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

 

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