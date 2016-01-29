Bolu'da evleri aranarak gözaltına alınan 5 akademisyen serbest bırakıldı

Akademisyenlerin 'Bu Suça Ortak Olmayacağız' bildirisine imza attıkları için ev ve iş yerleri aranarak gözaltına alınan Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde görevli beş akademisyen serbest bırakıldı.

Gözaltına akademisyenler ifadelerini verdikten sonra serbest bırakıldı.

Radikal'in haberine göre Bolu'da 'Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi' öncülüğünde hazırlanan bildiriye imza atan arkadaşları hakkında soruşturma açılmasına tepki göstermek için aynı bildiriye imza attan ve bu sabah gözaltına alınan 5 akademisyen serbest bırakıldı.

10 Ocak'ta yayımlanan, 'Bu Suça Ortak Olmayacağız' başlıklı bildiriye imza atan Abant İzzet Baysal Üniversitesi'de (AİBÜ) görevli Prof. Dr. Barış Kılıçbay, Doç. Dr. Selime Güzelsarı ve Dr. Ülkü Güney'in ev ve üniversitedeki çalışma odalarında, geçen 15 Ocak'ta polis ekipleri tarafından arama yapıldı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 3 akademisyen daha sonra gözaltına alındı ve ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.