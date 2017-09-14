Bolu'da en büyük sazan balığı yakalama yarışması

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU Gölköy\'de, Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) öncülüğünde düzenlenen sazan yakalama yarışması başladı.

\'ASOF 2017 Sazan Balığı Yakalama Yarışması\', Bolu kent merkezine 11 kilometre uzaklıktaki Gölköy Baraj Gölü\'nde dün çekilen kuraların ardından bugün başladı. 15 farklı ilden 13 takım ve 60 sporcunun katıldığı yarışmada sporcular en büyük ve en çok balığı yakalamak için yarışacaklar. En az 2, en fazla 4 kişiden oluşan takımlardaki yarışmacılar gölde oltayla yakaladıkları balıkları saydırıp, tarttırdıktan sonra ölmeden geri suya bırakacak. Yakalanan balığın ölmesi halinde takım yarışmadan diskalifiye edilecek. 5 gün sürecek yarışmada dereceye girenlere para ödülü verilecek.

Federasyon Başkanı Mustafa Serkan İnanç, ülkede yakala bırak kültürünü aşılamak istediklerini söyleyerek şöyle konuştu:

\"Üç ayaklı bir yarışma. Birincisi Balıkesir’deydi. İkincisi Bolu’da ve son etabı da 2 hafta sonra Sapanca’da yapacağız. Bugüne kadar Bolu’da tutulan en ağır balık 19 kilo 740 gramdı. Bu ağırlık 4-5 sene Türkiye rekoru olarak gitti. Geçen sene ve önceki sene Sapanca’da daha büyükleri çıktı. Ama biz inanıyoruz ki ülkemizde daha büyük sazanlar var. Ülkemizde yakala bırak kültürünü aşılamaya çalışıyoruz. En az zararla bu balıkları ait oldukları sulara iade ediyoruz.\"



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