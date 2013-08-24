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Çevre

Bolu'da binlerce ölü balık karaya vurdu

Köylüler yaklaşık 15 gündür balık ölümlerinin yaşandığını belirtti

24 Ağustos 2013 19:18

Bolu'da, Bakırlı Köyü yaylasında bulunan gölette binlerce yavru sazan balığı kıyıya vurdu

Bolu merkeze bağlı Bakırlı Köyü'ne ait yaylada bulunan gölette son günlerde yaşanan toplu balık ölümleri şaşkınlık yarattı.

Mesut Çatak'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, bugün de binlerce yavru sazan balığı kıyıya vurdu. Köylüler yaklaşık 15 gündür balık ölümlerinin yaşandığını belirtti.

Bolu Orman ve Su İşleri Müdürü Sezgin Akay kendilerine balık ölümleriyle ilgili bir bilgi gelmediğini söyledi. Balık ölümlerinin çeşitli sebeplerle gerçekleşmiş olabileceğini belirten Sezgin Akay, "Bize intikal eden herhangi bir şikayet olmadı, fakat ekiplerimizi gönderip gerekli incelemeyi yaptıracağız. Yaşanan ölümler aşırı sıcaklardan kaynaklı olabilir. Ölümlerin nedeni hakkındaki net bilgiyi ekiplerimizin araştırmasından sonra verebiliriz" dedi.


 

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