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Bolu'da BBP'lilerin piyesinde kadının karşısına çıkan Noel Baba, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu!

Geçen yılki piyeste padişahın karşısına çıkarılan Noel Baba kentten kovulmuştu

30 Aralık 2015 18:22

Bolu'da geçen yıl Noel Baba’yı yeniçeri kılığına girip kovalayarak yılbaşı kutlamalarına tepki gösteren BBP’li gençler, bu kez caddede kovalayarak yakaladıkları Noel Baba’yı 'Kadı’nın karşısına çıkardı. Noel Baba, Kadı’ın kendisini affetmesi üzerine kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

BBP üyeleri, yılbaşı kutlamalarını yine kentin en işlek caddesi İzzet Baysal’da sahneledikleri Noel Babalı oyunla protesto etti. BBP'li grup geçen yıl caddede hediye dağıtan Noel Baba’yı Yeniçeri kılığında kovalayıp yakaladıktan sonra Padişahın huzuruna çıkarmış, padişah da Noel Baba’yı kentten kovmuştu. 

 
BBP’li grup, bu kez aynı caddede hediye dağıtırken yakaladıkları Noel Baba’yı Kadı’nın önüne çıkardı. Kadı rolünü oynayan BBP Bolu eski İl Başkanı Mahmut Alan, Noel Baba’ya neden kaçtığını sordu. Noel Baba, Hz. İsa’nın doğumu olan noeli kutladıklarını, kırmızı kıyafetlerler giyerek, içki içip eğlendiklerini, halkın da bu durumdan hoşnut olduğunu söyledi. Halktan temsili 2 kişiyi çağıran Kadı, onların da kutlamalardan memnun olduklarını söylemesi üzerine Noel Baba’yı, zorlama olmadığı gerekçesiyle serbest bıraktı. 
 

Müslüman oldu
 

Kadı’nın kararına şaşıran Noel Baba, "Bana Türklerin barbar olduklarını söylüyorlardı" dedi. Kadı ise Noel Baba’ya, İslam dininde barbarlık ve zorlama olmadığını söyledi. Bunun üzerine Noel Baba da Müslüman olmak istediğini belirtti. Noel Baba, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.
 

'Uyarmak amaçlı piyes yaptık’


 
Mahmut Alan, geçen yıl Noel Babalı yılbaşı protestosunun bu yıl devamını yaptıklarını söyledi. Alan, "Bizim insanlarımızın yılbaşını noel olarak değil de eğlence olarak gördüğünü biliyoruz. Ama benzememeye çalışmak, onlardan olmamaya çalışmak, Hz. Peygamberimizin hadisleriyle de sabittir. Onlar bizim bayramımızı kutlamıyor, biz niye onların bayramını kutluyoruz. Çok ilginç. Uyarmak amaçlı güzel bir piyes yaptık" dedi.
 

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