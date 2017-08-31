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Bolu'da arife günü mezarlıklar doldu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) -  BOLU'da Kurban Bayramı arifesinde yakınlarının mezarlarını ziyaret edenler Kuran-ı Kerim okudu, dua etti

31 Ağustos 2017 19:53

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) -  BOLU\'da Kurban Bayramı arifesinde yakınlarının mezarlarını ziyaret edenler Kuran-ı Kerim okudu, dua etti.
Arife günü kentteki mezarlıklar gün boyu ziyaretçi akınına uğradı. Vatandaşlar yakınlarının mezarlarını ziyaret etti. Şehitler Mezarlığı\'nda vatandaşlar kaybettikleri sevdiklerinin mezarlarını temizleyip, su döktükten sonra Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti. Bazı vatandaşlar da mezarlıkta ziyaretçilere tatlı ikram etti. Bayram tatili için Eskişehir\'den gelen Seval Altıntop, \"Her bayram gelmeye çalışıyoruz. Ben aslen Boluluyum, Eskişehir\'den geliyorum. Babamın, halamın, dedemin mezarları hep burada. Her bayram ziyaret ederek dua ediyoruz\" dedi.

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