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Spor

Bolu'da amatör spor kulüplerine 80 bin TL'lik yardım

Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)- BOLU İl Özel İdaresi tarafından Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na bağlı kulüplere 80 bin TL'lik spor malzemesi yardımı yapıldı

02 Ekim 2017 22:10

Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)- BOLU İl Özel İdaresi tarafından Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu\'na bağlı kulüplere 80 bin TL\'lik spor malzemesi yardımı yapıldı.
Karaçayır Spor Kompleksi\'nde bulunan kapalı tenis kortunda düzenlenen törene Vali Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu İl Temsilcisi Zekeriya Gökmen, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, protokol üyeleri ile spor kulüplerinin yetkilileri ve sporcular katıldı. Törende konuşan Vali Baruş, amatör sporun gençler için çok önemli olduğunu söyleyerek şöyle dedi:
\"Amatör spor kulüplerinde geleceğin sporcuları ve şampiyonları yetişiyor. Aramızda Türkiye şampiyonu gençler var ve bunlarla gurur duyuyoruz. Önümüzdeki yıllarda Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonluğuna imza atacak gençlerin yetişeceğine inanıyorum. Amatör sporun faydalarından biri de gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan ve bağımlılık yapan madde alışkanlıklarından uzak tutuyor. Amatör sporla uğraşan gençler bağımlılık yapan maddelerden uzak duruyorlar ve hayatlarına daha sağlıklı şekilde devam ediyorlar. Biz okullarda öğrencilerimizin spora yönelmelerine büyük önem veriyoruz. Okullarda eğitim gören her bir öğrencimizin spor ve sanatsal faaliyetlerde bulunmasını önemsiyoruz ve umarım bunun başarırız.\"
Konuşmaların ardından protokol üyeleri içerisinde futbol topundan eşofmana, boks eldiveninden çoraba kadar bir çok malzemenin yer aldığı yaklaşık 80 bin TL değerindeki spor malzemelerini kulüp yetkililerine teslim etti.

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