Bolu'da 77 sanıklı FETÖ davasında 1 tahliye

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU’da, FETÖ/PDY’nin Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) yapılanması davasında, eski Rektör Prof. Dr. Hayri Coşkun’un da aralarında bulunduğu 77 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, AİBÜ Tıp Fakültesi eski Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Arif Duran\'ın tahliyesine karar verdi.

23\'ü tutuklu, 10\'u firari 77 sanığın yargılanmasına, Bolu Belediyesi Nikah Salonu\'nda devam edildi. Duruşmada tutuklu sanıklar ile AİBÜ eski Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun, eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Bahar’ın da aralarında yer aldığı bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Mahkeme Başkanı Seyfi Han, davanın geldiği aşama konusunda sanıklara ve avukatlara bilgilendirmede bulundu. Daha sonra sanık avukatları mahkemeye tahkikat derinleştirilmesi taleplerini bildirdi. Avukatlar, sanıkların \'ByLock\' programını aktif kullandıklarına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna da itiraz etti.

Mahkeme, tutuklu sanıklardan AİBÜ Tıp Fakültesi eski Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Arif Duran’ın tutuklu bulunduğu süre ve alacağı ceza miktarlarını göz önüne alarak adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi. Duran’a yurt dışına çıkış yasağı da konuldu. Duruşma ertelendi.