-BOLU'DA 5 OTELDE 30 TAKIM KAMP YAPACAK BOLU (A.A) - 14.07.2011 - Bolu'daki 5 otelde toplam 30 futbol takımı kamp yapacak. Alınan bilgiye göre, 2010-2011 futbol sezonunun sona ermesiyle birlikte Süper Lig, Bank Asya 1. Lig ve diğer liglerde yer alan çok sayıda futbol takımı Bolu'da bulunan otellerle görüşme yapmaya başladı. Son yıllarda spor turizmi anlamında büyük bir ilerleme kaydeden Bolu, futbol, basketbol, güreş ve cimnastik dalında çok sayıda takım ve sporcuya ev sahipliği yapıyor. Temiz havası, doğal güzellikleri, futbol sahaları ve kaliteli hizmet veren otelleri ile Bolu, Türkiye'nin en gözde spor turizm merkezleri arasına girme olma yolunda ilerliyor. Bolu Termal Otel, Koru Otel, Petro Clap, Gerede Esentepe Otel ve Green park Otelde ilk etapta Süper Lig, bank Asya 1. Lig ve diğer liglerden toplam 30 takım kamp yapacak. Bolu'da kamp yapan takımlar arasında Süper ligden Gençlerbirliği, Sivasspor, Samsunspor, Kardemir Karabükspor ve Antalyaspor yer alıyor. -''BOLU KAYAK TURİZMİNİN DE GÖZDESİ''- Bolu Valisi İbrahim Özçimen, Bolu'da spor turizminin yaz ve kış olarak yapıldığını ifade ederek, ''Kış turizmi olarak Kartalkaya ve Gerede Esentepe'de kayak yapılmakta. Kartalkaya'da mevcut dört otelimiz var ve beşincisi de bu sene içerisinde yapılacak. Kış mevsiminde otellerimizin tamamı yüzde yüz doluluk oranı ile hizmet vermekte. Türkiye'nin en uzun pistlerine sahip bir kayak merkezine sahibiz. Gerede Esentepe'de tesisleşme anlamında çalışmalar yapılmakta. Bolu kayak turizminde gözdesi durumunda'' dedi. -''BASKETBOL TAKIMLARI İÇİN SPOR SALONU YAPILACAK''- Bolu Valisi İbrahim Özçimen, Bolu'nun her türlü sporna açık bir yer olduğunu ifade ederek, '''Antalya'da devre arası kamplarda ne kadar çok futbol takımı varsa bizde de yaz aylarında o kadar takım var. Geçen yıl Bolu'da 100'ü aşkın takım ağırladık. Bu sayıyı arttırmak istiyoruz. Bu da tesisleşme ile olacak. Yeni yeni sahaların ve otellerin yapıldığını önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Aynı zamanda basketbol takımlarının kampları konusunda da yoğun ilgi görüyoruz. Karacasu beldesine basketbol için kapalı bir tesisin yapılması için görüşmelerimiz var. Onun için yönetim kurulumuz ile görüşeceğiz. Kartalkaya bölgesine bir ya da iki futbol sahası yapacağız. Abant'da futbol sahalarının yapılması için görüşmeler yapılmakta. Ayrıca Abant'ta yamaç paraşütü yapıyoruz. Bolu genelinde off road, foto safari, Yeniçağa ve Aladağ Göletinde su sporları, Bolu genelindeki bir çok gölde sportif balıkçılık, Aladağ'da gençlik kampları ve izcilik kampları yapılıyor'' diye konuştu. -''BOLU POTANSİYELİNİN ÇOK AZINI KULLANIYOR''- Spor turizmi anlamında Bolu'nun potansiyelinin çok azını kullandığını kaydeden Özçimen, ''Temmuz ayında her yerde sıcaklar etkili olurken, Bolu'da fazla etkili değil. Bu müthiş bir şey. Böyle bir hava bulunmaz bir nimet. Kartalkaya bölgesinde sıcak diye bir şey yok. İnsanların bunaldığı yerde spor yapmaları mümkün mü? Çok zorlu bir yarışta kendilerini hazırlamaları mümkün mü? Bolu'ya gelecek sporcular gürültüden uzak, motor sesinden uzak, kuş sesleri ile uyanacak ve ciğerleri oksijenle dolacak. Biz potansiyelimizin çok az kısmını kullanıyoruz. Bolu'da spor turizmi anlamında çok fazla şey yapılabilir. Ben bunu iddia ediyorum. Bunlar 10 sene sonra yapılmış olacak. Bizim takımlarımız kamp yapmaya yurt dışına gitmeyecek, oradaki takımlar buraya gelecek. Bizim o potansiyelimiz var. İnsanlar yeni alanlar, bakir alanlar arıyor. Avusturya kampına gidiyorsunuz, diğer sene neden gideyim diyorsunuz. Onlar buralara gelmeye başlayacaklar'' şeklinde konuştu.