Bolu'da 4,8 büyüklüğünde deprem paniğe neden oldu

Merkez üssü Bolu'nun Ulumescit köyü yakınlarında olan 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yeralan bilgiye göre deprem, merkez ilçeye bağlı Ulumescit köyünün batısında saat 22.49'da gerçekleşti.

Deprem paniğe neden oldu. Çevre il ve ilçelerde de hissedilen deprem sırasında korkuya kapılanlar panik içerisinde evlerini terk etti. Bolu'da pencereden atlayan bazı vatandaşlar ise yaralandı. Deprem Düzce, Karabük ve Bartın'da hissedildi.