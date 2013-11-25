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Yaşam

Bolu'da 4,8 büyüklüğünde deprem paniğe neden oldu

Depremin merkez üssünün Bolu'nun Ulumescit köyü yakınlarında olduğu açıklandı

25 Kasım 2013 01:37

Merkez üssü Bolu'nun Ulumescit köyü yakınlarında olan 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yeralan bilgiye göre deprem, merkez ilçeye bağlı Ulumescit köyünün batısında saat 22.49'da gerçekleşti. 
Deprem paniğe neden oldu. Çevre il ve ilçelerde de hissedilen deprem sırasında korkuya kapılanlar panik içerisinde evlerini terk etti. Bolu'da pencereden atlayan bazı vatandaşlar ise yaralandı. Deprem Düzce, Karabük ve Bartın'da hissedildi.

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