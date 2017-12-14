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Bolu'da 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, kargo yüklü TIR ve kamyonda yapılan aramada gümrük kaçağı 40 bin paket sigara, 166 kilo nargile tütünü ve 720 paket pipo tütünü ele geçirildi

14 Aralık 2017 15:48

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, kargo yüklü TIR ve kamyonda yapılan aramada gümrük kaçağı 40 bin paket sigara, 166 kilo nargile tütünü ve 720 paket pipo tütünü ele geçirildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda kargo yüklü TIR ile kamyonda arama yaptı. İçinde gümrük kaçağı sigaraların bulunduğu araçlar, Bolu Emniyet Müdürlüğü\'nün otoparkına getirildi. Burada araçların içinde yapılan aramada, çuval ile poşetlerin içindeki talaşlar arasına gizlenmiş gümrük kaçağı 40 bin paket sigara, 166 kilo nargile tütünü ve 720 paket pipo tütünü ele geçirildi. Kargo araçlarında bulunan kaçak sigara ve tütünlerin sahibinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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