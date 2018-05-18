Bolu'da 3 FETÖ şüphelisi adliyede

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları tespit edilen, 2\'si daha önce meslekten ihraç edilen öğretmen, 12\'si Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi ve mezunu 14 kişi gözaltına alındı. Önceki gün adliyeye sevk edilen 8 kişiden 3\'ü tutuklandı. Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan 2\'si Abant İzzet Baysal Tıp Fakültesi öğrencisi, 1\'i ise aynı üniversiteden mezun E.S., B.N.G. ve E.K. adliyeye sevk edildi. Emniyetteki 3 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü belirtildi.



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