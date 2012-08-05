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Yaşam

Bolu'da 2 çocuk yıldırım kurbanı

Gerede ilçesinde yıldırımın isabet ettiği 2 çocuk hayatını kaybetti

05 Ağustos 2012 12:29

Bolu'nun Gerede ilçesinde yaylada oyun oynayan 2 çocuğun yağmur nedeniyle altına sığındıkları ağaca yıldırım isabet etti. 2 çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Bolu'nun Gerede ilçesinde yıldırımın isabet ettiği 2 çocuk hayatını kaybetti.

Dikmen Yaylası'nda oyun oynayan Resul (11) ve kuzeni Ali (9) Güldemir, sağanaktan korunmak için bir ağacın altına sığındı.

Ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu 2 çocuk, olay yerinde öldü.

Eve gelmemeleri nedeniyle yaylada arama yapan aileleri, ağaç altında çocuklarının cansız bedenleriyle karşılaştı.

Resul ve Ali Güldemir, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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