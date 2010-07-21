-BÖLÜCÜ BAŞININ DİSİPLİN CEZASINA AF YOK TBMM (A.A) - 21.07.2010 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın disiplin cezalarının affına ilişkin herhangi bir düzenleme yapmadıklarını bildirdi. TBMM Genel Kurulunda, ''Temel Kanun'' olarak ele alınan Terörle Mücadele Kanunu (TMK) ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısının ikinci bölümü üzerindeki görüşmelere başlandı. Tasarı üzerine CHP Grubu adına söz alan Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe, terörün bitirilmesi için öncelikle bölgede işsizliğin önlenmesi ve ekonominin geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Ünlütepe, aksi halde yapılacak düzenlemelerin sorunu çözmeyeceğini kaydetti. 12 maddelik bir tasarının temel kanun olarak görüşmeye açılmasını da eleştiren Ünlütepe, ''hükümetin, Meclisi by-pass etmek istediğini'' öne sürdü. Hükümet adına söz alan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, CHP Eskişehir Milletvekili Tayfun İçli'nin, Genel Kurulda yaptığı konuşmada, tasarının geçici 1. maddesinin, bölücü başı Abdullah Öcalan ve terör örgütü PKK'nın üst yöneticilerinin disiplin cezalarını affedip, ortadan kaldırmak için getirildiğini söylediğini belirtti. Bu iddianın doğruları yansıtmadığını belirten Ergin, şunları söyledi: ''Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Ali Gülmez hakkında verilen karar ile Türkiye'yi 'adil yargılama hakkını ihlal ettiği' gerekçesiyle tazminata mahkum etmiştir. AİHM'de, Türkiye aleyhine açılmış buna benzer 567 dosya daha var. Bu dosyalarda da Türkiye aleyhine benzer ihlal kararları ve tazminat kararları çıkacak. İşte bizim bu düzenlemeyi yapmamızın amacı, bu çıkması muhtemel kararları önlemektir. Söz konusu düzenlemenin, terör örgütü başının ve terör örgütü yöneticilerinin disiplin cezalarının affına ilişkin girişim olarak sunulması haksızlıktır. Tasarıda, bölücü başının disiplin cezalarının affına ilişkin bir düzenleme bulunmuyor. Adil yargılanmanın ihlali söz konusu olmasın diye, disiplin cezasının doğru ya da isabetsiz olduğu yönünde bir karar verilmesini öngörüyor düzenleme.''